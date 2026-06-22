Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города обратился к жителям Москвы в День памяти и скорби, сообщил о завершении проходки двухпутного тоннеля от «Липовой рощи» до «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро, а также рассказал, как школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений ВОВ. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Обращение ко Дню памяти и скорби

Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы в День памяти и скорби. Он напомнил, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелым испытанием для страны.

— Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений, — подчеркнул мэр.

Проходка тоннеля от «Липовой рощи» до «Строгино»

Собянин объявил о завершении строительства двухпутного тоннеля большого диаметра на перегоне от станции «Липовая роща» до «Строгина» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Он отметил, что щит-гигант «Мария» проложил тоннель длиной 2,04 километра, трасса которого пролегает под Арбатско-Покровской линией метро и МКАД.

Раскопки на полях сражений

В столице работают более 30 поисковых отрядов для школьников и студентов, которые принимают участие в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны. Например, участники военно-патриотического поискового клуба «Форпост» политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова вместе с профессиональным поисковым отрядом «Победа» извлекли останки 27 солдат Красной армии.

Обновление школ в Таганском районе

В Таганском районе по программе «Моя школа» специалисты занимаются обновлением сразу трех исторических учебных заведений, основные корпуса которых построили в середине 1930-х годов по индивидуальным архитектурным проектам. В школах появятся светлые фасады с яркими терракотово-оливковыми или песочно-оливковыми акцентами. Такая же цветовая палитра будет присутствовать во внутренней отделке помещений.