Минута молчания будет объявлена в столичном метро в День памяти и скорби

В московском метрополитене в понедельник, 22 июня, в 12:15 объявят минуту молчания по случаю Дня памяти и скорби. Также в течение всего дня на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро и наземном транспорте показывают ролики о памятной дате. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В частности, в сюжете от Российского военно-исторического общества расскажут о значении Дня памяти и скорби и представят семь архивных фотографий начала Великой Отечественной войны.

— Мы чтим подвиг предков и бережно храним память о каждом, кто сражался за нашу Родину и отдал жизнь за мир и свободу. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина 22 июня в 12:15 на всех эскалаторах московского метро, а также в вестибюлях станций объявлена минута молчания, — сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, пассажиры смогут проверить свои знания о Параде Победы на Красной площади с помощью викторины от Музея Победы, передает Telegram-канал Дептранса.

В полночь 22 июня у стен Музея Победы началась Всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятии, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие более 3,5 тысяч человек.