Сотни свечей в память о погибших в годы войны зажглись сегодня в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Принять участие в акции пришли ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, активисты движения "Волонтеры Победы", представители общественных организаций и жители столицы.

В музее победы не слышно голосов. Тишина говорит громче людей. Они вспоминают вечер 21 июня. Восемьдесят пять лет назад он был последним мирным перед затяжной кровопролитной войной.

Депутаты, волонтёры, участники СВО пришли сюда почтить память тех, кто в ней погиб. Минута молчания, чтобы прочувствовать. И они уже несут цветы к скульптуре "Скорбь" - символу всех матерей, потерявших детей на полях сражения. Сегодня не раз вспоминали о западных странах, в которых переписывают историю, пытаются приуменьшить роль советского народа, отобрать у наших предков право на победу.

"Мы сегодня с вами свидетели того, как беспамятство позволяет возрождаться неофашизму, национализму. Борьба с захоронениями советских воинов привела к тому, что наступило забвение у определённой части жителей Европы", - отметил Владимир Васильев депутат Госдумы.

Чтобы не допустить забвения, в нашей стране уже седьмой год волонтёры Победы проводят акцию "огненные картины войны". В акции принимают участие 62 страны и более миллиона человек по всему миру. Они собирают картины, посвящённые подвигам в Великой Отечественной войне.

На площади перед Музеем Победы волонтёры зажгли сотни свечей и выложили их в масштабную композицию. Сюжет в этом году посвящён 85-летию Битвы за Москву. В центре картины находится фигура маршала Георгия Жукова, который возглавил оборону столицы.

На Крымской набережной тоже зажигают свечи в память о народных ополченцах. Участник СВО Иван Бандюков пришёл сюда со своим отцом, ветераном афганской войны и с маленьким сыном, который с детства знает о подвиге советского народа.

"Это один из прадедов, который воевал в битве под Москвой Владимир Иванович, в Панфиловской дивизии принимал участие. Это один из героев, героев нашего времени, которых мы вспоминаем", - отметил Иван Бандюков участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания.

У главного храма Министерства обороны в Подмосковье из зажжённых свечей выложили даты Великой Отечественной войны. А солдаты выстроились в цифру 1418. Ровно столько дней Советский союз боролся с захватчиками и по сантиметру отвоёвывал родную землю.

В 4 утра Вахта памяти началась у стен Кремля. Именно в это время в 41 первом гитлеровская Германия напала на СССР. После смены почётного караула десятки человек возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

"Конечно, мы вспоминаем всех, кого сегодня нет. Кто совершил подвиг, кто совершал подвиг, находясь в тылу, стоя у станка, погибал на передовой", - рассказал Алексей Шапошников председатель Московской городской думы.

Зажжённые в разных уголках Москвы свечи будут гореть весь день. В городе пройдут и другие памятные мероприятия, где будут говорить о трагических событиях прошлого, чтобы они не повторились в будущем.