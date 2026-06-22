Частицы Вечного огня из городов-героев доставили в Музей Победы

В День памяти и скорби в Музей Победы на Поклонной горе в рамках финала проекта «Путь победы» прибыли частицы вечного огня из восьми городов-героев. Об этом сообщили организаторы.

«Акция Путь Победы» в Год единства народов России напоминает о главном: Победу в Великой Отечественной войне ковал весь многонациональный советский народ. Частицы Вечного огня стали основой надписи «Россия помнит» — символа нашей общей, всенародной памяти, которая будет передаваться из поколения в поколение», — подчеркнул исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.

Акция стартовала 17 июня в Керчи и Севастополе. В Керчи частицу Вечного огня приняли победители конкурса «Путь Победы». В Севастополе священное пламя передали добровольцам на Сапун-горе курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

18 июня к акции присоединились Волгоград, Мурманск и Новороссийск. 19 июня эстафету продолжили Санкт-Петербург, Смоленск и Тула.

Все лампады были доставлены в Москву победителями конкурсного отбора движения «Волонтеры Победы».

В ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы прошла масштабная акция «Огненные картины войны». К ней присоединись ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, депутаты Госдумы от фракции «Единой России», волонтеры и москвичи.

Сообщается, что все свечи для инсталляции были зажжены от частиц Вечного огня.

В рамках мероприятия была создана огненная картина, посвященная 85-летию начала битвы за Москву — первому крупному поражению нацистов, положившему начало контрнаступлению советских войск. В центре композиции — изображение маршала Георгия Жукова, возглавившего оборону столицы.