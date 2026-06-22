В Москве отремонтируют Савеловский тоннель

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению текущего ремонта Савеловского транспортного тоннеля на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году отремонтируем Савеловский транспортный тоннель, который проходит под Савеловской эстакадой и связывает улицы Бутырский Вал и Сущевский Вал", - сказал Бирюков, его слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Заммэра также сообщил, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

"В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа "фронтон" - вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составит почти 5 тыс. кв. м", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что за последние 14 лет на каждом объекте мостового хозяйства столицы провели различные виды ремонтных работ, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.