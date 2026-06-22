В Москве пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 26 июня на пяти площадках московской службы занятости в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"26 июня на пяти площадках московской службы занятости пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Столица представит вакансии от 200 работодателей из ключевых отраслей экономики - на 30% больше, чем в прошлом году. Всего гостям будет доступно около 30 тыс. предложений. Посетителям помогут выстроить уникальную карьерную траекторию, оценить свои сильные стороны, подготовиться к собеседованию и даже начать обучение новой профессии", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она добавила, что 25 июня в рамках мероприятия в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках состоится ярмарка трудоустройства для участников СВО и их семей. Гостей ждут индивидуальные консультации карьерных наставников и помощь в построении профессионального трека с учетом опыта и жизненной ситуации. Более 60 работодателей представят свыше 3 тыс. вакансий, среди которых инженеры-технологи, монтажники РЭА, специалисты по закупкам, программисты, машинисты электропоездов и другие.

Основной день ярмарки пройдет 26 июня, в центре "Профессии будущего" в Печатниках вакансии предложат более 50 работодателей, среди них Московский метрополитен, "Газпром межрегионгаз Москва", Московский машиностроительный завод "Авангард", АО "Росатом Возобновляемая энергия", автомобильный завод "Москвич", аэропорт Внуково. Карьерные наставники помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию, будет организовано профориентационное тестирование, мастер-классы и VR-погружение в профессии. На основе результатов тестирования и индивидуального запроса для участников разработают персонализированный план карьерного развития

На площадке центра "Профессии будущего" на улице Щепкина пройдут встречи с 40 работодателями, среди которых "Альфа-банк", "Аэрофлот", "Сбер", СДЭК, "Лаборатория Касперского", Минэкономразвития России, "Москвариум". Кроме того, участники смогут определить свои сильные стороны с помощью нейротрекера, а также принять участие в деловых играх, мастер-классах и тренингах. А в специализированном центре занятости "Моя карьера", центре "Моя работа" на Шаболовке и учебном центре "Профессионал" о вакансиях расскажут такие работодатели, как "Велесстрой", Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ, "Самокат", "Том Тэйлор Рус", Федеральная пассажирская компания и другие.