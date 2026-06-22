Москву накроют ливни, грозы и град

В Москве 22 июня ожидается ухудшение погоды. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

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По прогнозам синоптиков, с 09:00 до 21:00 в столице пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы и град.

Во время грозы возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Горожан призвали соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили, передает Telegram-канал городского хозяйства.

22 июня в столичном регионе ожидается облачная погода с дождем, днем и вечером возможны грозы. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. «Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен на понедельник, 22 июня, в Москве.

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что похолодание придет в столицу в четверг, 25 июня, и продлится до конца недели. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе жары в столичном регионе не будет. Он уточнил, что днем столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов. Кроме того, в отдельные дни могут пройти ливневые дожди с грозой. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы.