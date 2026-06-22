Собянин почтил память павших в боях с фашизмом

Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби почтил память советских людей, павших в боях против фашизма.

"На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу. <…> Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений", - написал мэр в своем канале в "Максе".

Он пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и сердечного тепла.