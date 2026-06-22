Собянин обратился к жителям Москвы в День памяти и скорби

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» в День памяти и скорби обратился к жителям столицы.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и жители Москвы. 85 лет назад – 22 июня 1941 года – гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась священная война за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью. Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений», – написал Собянин.

Он пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и сердечного тепла. «Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны», – добавил мэр.