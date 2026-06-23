Москвичам назвали дату возвращения жары

Июнь в Московском регионе завершится жарой, рассказал RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник и среду, 23 и 24 июня, ожидается теплая погода без осадков. Будет солнечно, но ветрено. Так, во вторник порывы ветра местами достигнут 10-15 метров в секунду. Ветер будет дуть в основном с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура опустится до плюс 7-12 градусов, а атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.

С четверга, 25 июня, погода резко изменится: температура упадет до плюс 15-20 градусов из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Будет облачно, с редкими прояснениями и кратковременным дождем. Ветер сохранит северо-западное направление и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в четверг понизится до 744 миллиметров, в пятницу, 26 июня, вырастет до 750 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 27 июня, погода начнет улучшаться. В Москве потеплеет до плюс 23 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. По области температура составит плюс 18—2-3 градуса. Ветер станет северным и будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 28 июня, над регионом пройдет теплый фронт. В Московской области ожидаются облачная погода с прояснениями и потепление до плюс 23-28 градусов. Ветер стихнет до 2-7 метров в секунду, станет западным. Ночные температуры также заметно вырастут.

«Скорее всего, в воскресенье, при прохождении теплого фронта, температура ночью нигде не опустится ниже 9 градусов, а в Москве составит около 12-14 градусов», — рассказал он. Давление в эти дни понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Понедельник, 29 июня, обещает быть теплым, но без яркого солнца. Возможны кратковременные дожди, температура составит плюс 22-27 градусов. Вторник, 30 июня, может встретить москвичей жарой — температура повысится до плюс 27-29 градусов, день будет солнечным.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что из-за глобального потепления россияне могут начать чаще сталкиваться со смерчами. Ненастье обрушилось на Свердловскую область 22 июня: в результате смерча были повреждены почти 100 домов.