Маршруты до ТК "Садовод" возобновят работу 23 июня

Маршруты до торгового комплекса "Садовод" в Москве возобновят работу 23 июня, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, речь идет об автобусах 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867. Эти маршруты не работали 21 и 22 июня, поскольку в указанные дни "Садовод" был закрыт.

18 июня ТК попал под атаку вражеских дронов. Всего в Московском регионе было ликвидировано более 190 беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последние два года.

Кроме того, повреждения получил торговый центр "Мега Белая Дача". По техническим причинам ТЦ приостановил работу, а позднее восстановил.