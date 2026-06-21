«Желтый» уровень опасности объявили в Москве на 22 июня

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен на понедельник, 22 июня, в Москве. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

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— Гроза. Период предупреждения с 12 ч. 22 июня до 21 ч. 22 июня. Днем 22 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с, — говорится на интерактивной карте на сайте центра.

21 июня в столичном регионе сохранится малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 17–22 градусов тепла.

Похолодание придет в столицу в четверг, 25 июня, и продлится до конца недели, предупредил ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, из-за чего пройдут дожди.

Ранее Евгений Тишковец также рассказал, что в Москве 21 июня, в день летнего солнцестояния, ожидается «красное лето». Благодаря влиянию антициклона в Московский регион придет солнечная погода без осадков.