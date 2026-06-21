Москвичам рассказали, когда в столицу придет похолодание

Холодный атмосферный фронт пройдет через столичный регион в четверг, 25 июня, атмосфера будет неустойчивой, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в Москве в субботу, 20 июня, погода наладилась — днем было +20,1°, минувшей ночью +10,8°.

В настоящий момент, пояснил метеоролог, в столице +15,8°. Погода ясная, без осадков, влажность 70%, ветер северо-западный 1 м/с

В понедельник, 22 июня, макрорегион окажется на орбите влияния циклона, из-за чего небо снова нахмурится и днем прошумят ливни с грозами.

Под утро от +13° до +16°, в середине дня — от +22° до +25°. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Во вторник немного распогодится, в среду солнечно и без осадков.

В четверг температурный фон понизится, в ночные и предутренние часы от +7° до +12°, в дневное время ожидается от +15° до +20°, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Пятница и выходные также будут прохладными.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что минувшей ночью в Новой Москве, в Михайловском, минимальная температура опускалась до +6,8°. Он уточнил, что это самая низкая температура на всей территории столичного региона.

В Подмосковье холоднее всего (+7,3°) было в Ново-Иерусалиме, Пушкино и на метеостанции Подмосковная. А самый высокий минимум (+10,6°) наблюдался в Павловском Посаде.

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В Гидрометцентре России напомнили, что 21 июня — день высокого Солнца, день летнего солнцестояния. Это самый длинный световой день в году и самая короткая ночь в Северном полушарии Земли.

Специалисты подчеркнули, что на протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними.

Летнее солнцестояние насыщает всю природу могучей, солнечной энергией, питает и дарует силы всему живому на планете, констатировали синоптики.