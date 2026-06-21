Учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Готовый набор для кабинетов робототехники в школах и колледжах выпустили в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», учебная станция работает на системе, которая входит в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию кадрового потенциала для промышленного сектора и повышению престижа инженерных профессий. В столичной ОЭЗ производят высокотехнологичное лазерное и интерактивное оборудование, образовательные наборы, которые используются в школах, колледжах и вузах. Новое решение – учебная станция для занятий по робототехнике и промышленной автоматизации – поможет студентам приобрести дополнительные навыки и компетенции по работе с роботизированными устройствами», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Разработкой станции занималась компания «Технорэд» – резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря этому набору студенты научатся писать программы для решения разных задач. Например, программировать роботов на сварку деталей, переноску грузов, укладку товаров на поддоны, загрузку станков или объезд препятствий. Пользователь сможет задавать команды на открытие или закрытие захвата в нужный момент, а также управлять сварочным аппаратом.

В 2026 году особая экономическая зона «Технополис Москва» отметит 20-летний юбилей. За это время проект превратился из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 производственных площадках ОЭЗ, общая территория которых превышает 430 га, работает более 240 высокотехнологичных компаний. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.

Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».