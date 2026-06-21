Собянин: Завершен основной этап строительства путепровода через МЦД-3

Завершен основной этап строительства путепровода через третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

«В столице реализуется важный градостроительный проект – соединение ул. Академика Королeва и Валаамская. Построим и реконструируем 7 км дорог, включая три искусственных сооружения. Из-за значительного перепада высот между ними это не просто создание новой улично-дорожной сети, а крупный инженерный проект. Сейчас завершили ключевой этап – монтаж опор пролeтного строения путепровода. Четырeхполосный путепровод через ж/д пути МЦД-3 – основной элемент всего проекта. Одна его часть находится в Бутырском районе, другая – в Марфино», – написал мэр.

Он отметил, что строительство идeт в сложных условиях из-за близости ж/д путей с интенсивным движением поездов. Кроме путепровода будут построены: эстакада-съезд с Дмитровского шоссе на ул. Валаамская в сторону Московского скоростного диаметра; эстакада-съезд с ул. Валаамская на ул. Милашенкова; два надземных пешеходных перехода в районе д. 12а и 12д на ул. Милашенкова.

Собянин добавил, что новый путепровод даст дополнительную связку между Северным и Северо-Восточным округами. Появится альтернативный скоростной маршрут с выходом на МСД. Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы и финансируется за счeт средств городского бюджета. Завершить все работы планируется уже в этом году.