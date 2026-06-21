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Два нежилых помещения в Мещанском районе выставили на торги

Вечерняя Москва

На столичных аукционах реализуют два помещения для бизнеса в Мещанском районе Москвы. Объекты имеют свободное назначение, что открывает возможности для реализации широкого спектра предпринимательских проектов. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Два нежилых помещения в Мещанском районе выставили на торги
© Вечерняя Москва
— Мещанский район — один из самых востребованных в центральной части Москвы, с высоким пешеходным трафиком и сложившейся деловой средой. Предприниматели, планирующие открыть бизнес в этой части столицы, могут принять участие в торгах по продаже двух помещений свободного назначения в Печатниковом переулке. Основное преимущество коммерческих объектов — расположение вблизи Бульварного кольца и станции метро «Трубная», что делает их максимально привлекательными для открытия организаций в сфере торговли, услуг или общественного питания. Учитывая развитую инфраструктуру, это удачная возможность для предпринимателей инвестировать в недвижимость и открыть бизнес в одной из самых престижных точек города. Заявки от физических и юридических лиц принимаются до 13 июля, — рассказал Пуртов.

Все объекты расположены на первом этаже здания по адресу: Печатников переулок, дом 21 и имеют отдельные входы. Площадь помещений — 88,7 и 112,9 квадратного метра.

Торги состоятся 23 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

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