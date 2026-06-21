Два нежилых помещения в Мещанском районе выставили на торги

На столичных аукционах реализуют два помещения для бизнеса в Мещанском районе Москвы. Объекты имеют свободное назначение, что открывает возможности для реализации широкого спектра предпринимательских проектов. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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— Мещанский район — один из самых востребованных в центральной части Москвы, с высоким пешеходным трафиком и сложившейся деловой средой. Предприниматели, планирующие открыть бизнес в этой части столицы, могут принять участие в торгах по продаже двух помещений свободного назначения в Печатниковом переулке. Основное преимущество коммерческих объектов — расположение вблизи Бульварного кольца и станции метро «Трубная», что делает их максимально привлекательными для открытия организаций в сфере торговли, услуг или общественного питания. Учитывая развитую инфраструктуру, это удачная возможность для предпринимателей инвестировать в недвижимость и открыть бизнес в одной из самых престижных точек города. Заявки от физических и юридических лиц принимаются до 13 июля, — рассказал Пуртов.

Все объекты расположены на первом этаже здания по адресу: Печатников переулок, дом 21 и имеют отдельные входы. Площадь помещений — 88,7 и 112,9 квадратного метра.

Торги состоятся 23 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

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