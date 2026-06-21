Пассажиры совершили более 3,7 миллиона поездок на электросудах за три года

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С момента запуска 1-го маршрута пассажиры совершили более 3,7 млн поездок на электросудах. Это инновационный вид городского транспорта, который не имеет аналогов в мире.

В 2023 году Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт уникальному в мировой практике проекту: запустили 1-й регулярный маршрут электросудов «Киевский — Сердце Столицы». В том же году запустили 2-й маршрут «ЗИЛ — Печатники». Через год открыли на нем еще три причала, а через два года — новый причал «Московская верфь».

В 2024 на 1-м маршруте открыли причалы «Парк Фили» и «Береговой», что увеличило его протяженность практически в 2 раза. Тогда же маршрут переименовали в «Киевский — Парк Фили». А в 2025 году запустили 3-й регулярный маршрут «Новоспасский — ЗИЛ». В 2026 году откроют на нем новый причал «Красные холмы».

— С момента запуска 1-го регулярного маршрута электросудов как альтернативного вида городского транспорта пассажиры совершили более 3,7 миллиона поездок, а суда выполнили свыше 170 тысяч рейсов. Вся инфраструктура для них экологична и имеет нулевой выброс вредных веществ, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также в Москве начал работу четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта «Лужники — Киевский». С его запуском общая протяженность маршрутов электросудов в столице достигла 34 километров. На первом этапе на линии работают причалы «Лужники» и «Киевский», где пассажиры могут пересаживаться между речными маршрутами. В дальнейшем на маршруте откроют еще два причала.