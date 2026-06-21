«Ночной забег» в Москве собрал более 22 тыс. участников

«Ночной забег» 20 июня в Москве собрал более 22 тыс. участников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«20 июня в столице прошел массовый «Ночной забег», в котором приняли участие более 22 тыс. человек. Бегуны преодолели 10-километровую дистанцию по живописным набережным города. Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке столичного департамента спорта», – говорится в сообщении.

В этом году маршрут пролегал по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, ул. Косыгина, а финальной точкой стал финиш на Университетской площади Московского государственного университета имени Ломоносова.

«Ночной забег» – это уникальное событие, единственный массовый забег в Москве, стартующий после захода солнца, в 22:00. Для обеспечения комфорта и безопасности участников они были распределены по 10 кластерам в зависимости от уровня подготовки. Все, кто успешно преодолел дистанцию, получили памятную медаль.

Спортивный сезон в самом разгаре, недавно завершился Красочный забег, а впереди любителей активного образа жизни ждет еще много крупных беговых событий.

Так, 23 августа москвичи смогут поучаствовать в Большом фестивале бега. Одним из ключевых событий бегового сезона станет Московский марафон, который будет проходить с 26 по 27 сентября. Ареной забега традиционно станут центральные улицы столицы. Узнать подробности можно на сайте мероприятия.

Еще одно яркое беговое событие – полумарафон «Моя столица» – также будет проходить на протяжении двух дней, с 3 по 4 октября. Дополнительная информация и регистрация на забеги доступны по ссылке.

«Лето в Москве» – главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года – «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.