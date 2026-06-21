«Мосволонтер» пригласил на мероприятия для всей семьи в рамках «Лета в Москве»

Ресурсный центр «Мосволонтер» предлагает жителям столицы провести вместе летний сезон и присоединиться к интересным занятиям, полезным встречам и ярким событиям. Об этом в воскресенье, 21 июня, рассказали в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

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Горожане могут стать частью мероприятий на городских площадках, посетить мастер-классы в волонтерских центрах «Доброе место» и помочь приютам для животных. Выбрать занятие, в том числе для всей семьи, можно на сайте mosvolonter.ru.

— Участие в волонтерских мероприятиях дает ценный практический опыт: развивает навыки коммуникации, учит находить выход из любых ситуаций, а также помогает понять основы командного взаимодействия, планирования и быстрого принятия решений. Каждый желающий может принять участие в полезных событиях без специальной подготовки, мероприятия подойдут людям всех возрастов», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

В рамках городского проекта «Лето в Москве» жители и гости столицы могут поддержать участников спецоперации, детей из новых регионов России, а также приюты для животных. Помощь защитникам Родины, подарки ребятам и зоотовары принимают на 30 фестивальных площадках в «Домиках добра» проекта «Москва помогает».

С 26 по 27 июня на общегородском выпускном на ВДНХ более 250 волонтеров будут встречать гостей, проводить участников через линии досмотра, консультировать на площадке и выдавать воду.

В парке Победы на Поклонной горе можно помочь в проведении юбилейного благотворительного забега «Самое время жить — 2026». Кроме того, каждую субботу в столичных парках проходят дружеские забеги, которые организует ресурсный центр «Мосволонтер» в «Добром беговом месте» и на площадках партнеров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит ранее рассказал, что благотворительные акции позволяют не только собрать необходимую помощь, но и объединяют людей вокруг добрых дел.