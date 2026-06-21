Анастасия Ракова поздравила медицинских работников с профессиональным праздником

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 21 июня, поздравила медицинских работников с профессиональным праздником. Она отметила, что в системе московского здравоохранения работают около 180 тысяч сотрудников.

При этом каждый третий специалист — младше 35 лет.

— Вы каждый день берете на себя ответственность за самое ценное — здоровье и жизнь людей. Спасибо за ваш труд, который требует огромной силы, профессионализма и внутренней стойкости. Спасибо вам за терпение, которое порой кажется бесконечным, за внимательность к каждому человеку, — подчеркнула Ракова.

Она также пожелала медработникам благодарных пациентов, здоровья и счастья, передает Telegram-канал Депздрава.

Мэ Москвы Сергей Собянин также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он отметил, что столичная медицина сочетает в себе высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции, а также современные методы реабилитации.

Ранее глава города сообщил, что специалисты приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.