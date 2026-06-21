Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 июня, поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. По его словам, нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей.

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Он добавил, что столичная медицина сочетает в себе высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции, а также современные методы реабилитации.

— Это светлые головы и золотые руки, чуткость и эмпатия. Спасибо вам за то, что возвращаете радость и полноту жизни. За то, что дарите людям надежду и делаете все возможное и невозможное, чтобы эти надежды сбылись. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых достижений в работе, — написал глава города в своем мессенджере в МАКС.

12 июня Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. По его словам, егодня Москва выступает политическим, экономическим, общественным, культурным и духовным ядром государства.

10 июня мэр Москвы направил поздравительную телеграмму творческому коллективу и ветеранам киностудии «Союзмультфильм» по случаю 90-летия со дня ее основания. Помимо создания новых анимационных и игровых фильмов, студия активно развивает телеканалы, образовательные центры и проводит семейные мероприятия.