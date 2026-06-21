"День московского спорта" состоится в "Лужниках" 4 июля

В олимпийском комплексе "Лужники" 4 июля состоится спортивный фестиваль "День московского спорта". Гостей ждут более 20 тематических площадок, встречи со спортсменами, мастер-классы и большой музыкальный концерт, сообщается на сайте мэра Москвы.

© Пресс-служба департамента спорта города Москвы

Вход на территорию комплекса будет свободным, однако для участия в некоторых тренировках потребуется предварительная регистрация. Приоритет при записи получат участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

Посетители смогут встретиться с известными спортсменами, среди которых футболисты Матвей Сафонов и Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Также пройдет встреча с актером Иваном Янковским, где желающие смогут сыграть в настольный теннис.

На площадках футбольных клубов Москвы организуют мастер-классы, квизы и автограф-сессии. Гости смогут принять участие в турнирах по мини-футболу, увидеть финал медийной лиги, пройти полосу препятствий и посетить экстрим-парк.

Для участников подготовят соревнования по ГТО, семейные турниры, занятия по воркауту, стритболу, сайклингу, степ-аэробике, йоге, пилатесу и другим направлениям. Для детей проведут мастер-классы по авиамоделированию, гимнастике и заезды на радиоуправляемых машинах.

Завершится мероприятие музыкальным опен-эйром с выступлениями Зиверт, Севиль из группы "Артик и Асти", Елки и Мари Краймбрери. Фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве".

Ранее сообщалось, что в столице 21 и 22 июня пройдут патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Они также приурочены ко Дню памяти и скорби. В прошлом году данные акции объединили свыше 30 тысяч москвичей.