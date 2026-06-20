На юге Москвы строят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской

Ход реализации программы "200 храмов" на юге Москвы обсудили сегодня на специальном совещании, которое провёл советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

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Представители РПЦ, руководство округа, архитекторы и настоятели приходов говорили о строительстве храма в честь Архистратига Михаила и храма святой блаженной Ксении Петербургской, их возводят в Царицыне и в Даниловском районе Москвы. Обсудили этапы работ и вопросы обеспечения необходимыми ресурсами.