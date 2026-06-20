Собянин: работа по развитию речной инфраструктуры Москвы продолжается

Речную инфраструктуру Москвы развивают для новых возможностей и высокого уровня комфорта. Об этом в субботу, 20 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что сейчас столичный речной транспорт переживает возрождение. Пассажирская навигация стала круглогодичной. В городе регулярно обновляют парк судов, модернизируют и строят причалы, а также создают современные речные вокзалы.

— Первым в 2020-м открыли после масштабной реставрации Северный речной вокзал, а в 2023-м возобновили работу Южного речного вокзала. Ровно 3 года назад, 20 июня 2023-го, с Президентом России Владимиром Путиным открыли движение по первому регулярному маршруту круглогодичных электросудов, которые не имеют аналогов в мире. Сегодня в Москве работает уже 4 маршрута, установлены 24 плавучих причала, электрофлот составляет 31 судно, — отметил глава города.

В прошлом году специалисты построили два причала на Пушкинской набережной. На одном из них появилась станция службы спасения на водных объектах. Новые причалы способны принимать теплоходы любых типов, включая пассажирский электрофлот. Кроме того, теперь есть возможность одновременной безопасной швартовки двух судов.

Также в 2025 году реконструировали причал «Лужники-Центральный», к которому могут пришвартоваться два теплохода прогулочного транспорта и причалить регулярные электросуда.

— Пристань — не только транспортный объект, но и пространство для отдыха. Для этого отремонтировали существующий амфитеатр и установили ограждение, разделяющее потоки пассажиров и отдыхающих, — добавил мэр.

В этом году к старту летней навигации провели работы на причалах «Сити-Центральный» и «Андреевский». На них восстановили причальные стенки, обновили облицовку, отремонтировали лестничные сходы, а также заменили ограждения, швартовые тумбы и другие устройства.

— Также обустраиваем подходы к пристаням. Так, в 2024 году создали комфортные пространства у причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» на набережной Тараса Шевченко. Там появились удобные тротуары вдоль реки и дорожки в зелёной зоне, лавочки, качели, навигационные стелы, места для занятий спортом и прогулок, современное освещение, — рассказал Собянин.

Кроме того, к причалу «Кутузовский» с верхнего уровня набережной сделали пологий пандус на сваях длиной 350 метров для удобства маломобильных людей.

В прошлом году также благоустроили территорию около пересадочного узла «Речной вокзал», где организовали подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам.

— В ноябре 2025 года открыли самую современную в России верфь, где производят уникальные электросуда, — заключил глава города в МАКС.

В Москве начал работу четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта «Лужники — Киевский». С его запуском общая протяженность маршрутов электросудов в столице достигла 34 километров. На первом этапе на линии работают причалы «Лужники» и «Киевский», где пассажиры могут пересаживаться между речными маршрутами. В дальнейшем на маршруте откроют еще два причала.