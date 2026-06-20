В Москве начато строительство нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

В Москве приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в макс-канале.

«Сейчас на разных участках объекта завершается разработка грунта, ведется бетонирование фундаментной плиты, подземных этажей, конструкций первого и второго этажей», — отметил Собянин.

Здание будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков-башен высотой от шести до 10 этажей. В них разместятся подразделения различного профиля. Все корпуса объединит центральный вестибюль.

«Фасад здания выполнят из витражных конструкций в форме «сот» и ромбов, поэтому в разное время суток он будет менять оттенки. Еще одна архитектурная особенность комплекса — инсталляция в виде пульсирующего сердца. Она будет хорошо просматриваться с Садового кольца», — отметил градоначальник.

Все работы планируется завершить в 2028 году.