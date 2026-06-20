Злостных алиментщиков в Москве отправляют убирать улицы

В службе судебных приставов предупредили злостных алиментщиков о перспективах: за уклонение от родительского долга можно оказаться на улице с метлой в руках. В столице нерадивых отцов в наказание отправляют мести улицы.

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Для наглядности судебные приставы рассказали историю жителя столицы, который перестал платить алименты своей дочери. Как рассказали "РГ" в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, мужчина после развода некоторое время финансово обеспечивал свою 13-летнюю дочь. У него была работа, треть зарплаты удерживалось в качестве алиментов. Но через некоторое время мужчина уволился. Так как алиментные платежи прекратились, бывшая супруга обратилась в суд.

"Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 1 ГУФССП России по г. Москве, - рассказывают в ведомстве. - Судебный пристав рассчитал сумму задолженности, она составила свыше 104 тысяч рублей".

Поскольку мужчина не погасил счет, на него был составлен протокол по статье 5.35.1. КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд назначил ему административное наказание в виде 30 часов обязательных работ. Отец-неплательщик был направлен для отбывания наказания в районный жилищник.

"Москвич занимался уборкой территории, отработал 30 часов и получил табель об отбытии наказания от судебного пристава, - рассказывают в службе судебных приставов. - Действия судебного пристава мотивировали мужчину пересмотреть свое отношение к родительским обязанностям и оплатить задолженность в полном объеме. Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены".

В ведомстве напоминают, что в случае уклонения от алиментных платежей предусмотрена административная и уголовная ответственность. Первый раз человека наказывают по КоАП. Если отец не образумится и не найдет денег, то его уже привлекут к уголовной ответственности.