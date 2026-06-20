Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Температура +25 градусов установится в Москве завтра, в день летнего солнцестояния. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В телеграм-канале синоптик отметил, что завтра будет дан старт астрономическому лету — солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом.

«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето — индекс ультрафиолета достигнет 8-ми единиц. А всё благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой "миллион на миллион"», — написал Тишковец.

По его словам, будет солнечно, без осадков. Ночью в столице +9…+12, по области +7…12. В середине дня потеплеет до +22…+25. Подобная погода соответствует «макушке» лета.

Ранее синоптики предупредили, что в июле ряд российских регионов накроет аномальная жара.