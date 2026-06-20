Москвичам напомнили о перекрытии движения в центре города

В связи с проведением «Ночного забега» в ночь с 20 на 21 июня будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц и набережных в центре Москвы. В частности, движение на Университетской площади возобновится только в 12:00 в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Также движение транспортных средств будет ограничено на Тестовской улице, Краснопресненской и Пресненской набережных с 15:00 20 июня до 02:00 21 июня, на Шелепихинской набережной с 20:00 20 июня до 02:00 21 июня и на улице 1905 года с 21:00 20 июня до 00:50 21 июня.

Кроме того, автомобили не смогут проехать по Смоленской набережной, Бородинскому мосту и Большой Дорогомиловской улице с 21:00 20 июня до 01:00 21 июня, а также набережной Тараса Шевченко с 21:00 20 июня до 01:20 21 июня.

Также 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия, передает Telegram-канал ведомства.

«Ночной забег» начнется в 22:00 на Краснопресненской набережной, а финиш состоится у Университетской площади. Организаторы мероприятия подготовили новую трассу, которая пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина.