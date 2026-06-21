Специалисты проверили теплосети в более чем 27,6 тысячи зданий Москвы

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Специалисты Комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 27,6 тысячи зданий после гидравлических испытаний. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Продолжаем масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 27,6 тысячи зданий, включая 12,9 тысячи жилых домов, — уточнил заммэра.

По его словам, в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

В российских городах начался ежегодный период профилактических отключений горячей воды. Какие работы специалисты выполняют в период отключения водоснабжения, рассказала президент Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Михайловна Москвина.