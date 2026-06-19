Дождь с грозой и усиление ветра ожидаются в Подмосковье до вечера

В пятницу, 19 июня, до 21:00 в Подмосковье ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 19 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Жителей региона призвали быть осторожными на улице в непогоду.