Российская противовоздушная оборона уничтожила еще 10 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил мэр города Сергей Собянин.

Количество сбитых дронов увеличилось до 35.

— Десять БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАКС.

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Сочи

До этого в Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Также в селе Белая Березка в Брянской области украинский дрон-камикадзе нанес удар по автомобилю, в результате чего пять человек, включая четверых детей, тоже получили серьезные ранения.