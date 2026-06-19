Задержки рейсов в аэропортах Москвы достигли 10 часов

Задержки международных рейсов в аэропортах Москвы превысили 8 часов. Об этом сообщает TourDom.

Так, ожидание рейса HY-9628 авиакомпании Uzbekistan Airways в Фергану, Узбекистан, достигло 10 часов: вместо 09:05 самолет вылетит из Внуково в 18:50. Также на 6,5 часа задерживается отправление в Наманган.

Вылета в Анталью, Турция, туристам придется ждать 8 часов: отправление запланировано на 18:30. На 3,5 часа отстает от графика рейс VJ-8924 в Дананг, Вьетнам. Отменены перелеты B2-982 в Минск, KA-504 в Бишкек, DP-113 в Сочи и UT-559 в Махачкалу.

Внутри страны задерживаются рейсы в Сочи: UT-249 перенесен на 15:00, DP-6947 отстает от графика на 3,5 часа, DP-6903 отложен на три часа. Отмечается, что «Аэрофлот» восстановил штатный график полетов.

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Ранее стало известно, что два аэропорта Москвы временно прекратили работу. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.