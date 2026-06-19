Собянин: Меньше чем за час сбиты 19 БПЛА, атаковавших Москву

Вражеские беспилотники вновь возобновили атаку на российскую столицу, продолжив массированное нападение накануне, в рамках которого ПВО Минобороны ликвидировали около 200 дронов.

Сегодня меньше чем за час военные сбили уже 19 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

Первые три беспилотника были уничтожены в 12.06, через 11 минут - еще три, через пять минут - четыре…

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - пишет мэр.