ТЦ «Мега Белая дача» возобновил работу в обычном режиме

Торговый центр «Мега Белая дача» в Котельниках возобновил работу в обычном режиме. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе ТЦ.

— Уважаемые посетители! Рады сообщить, что «Мега Белая дача» возобновила работу в обычном режиме. До встречи в «Меге»! — передает Telegram-канал торгового центра.

28 июня в здании торгового центра начался пожар после падения обломков украинских дронов — об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Впоследствии торговый центр временно закрыли по техническим причинам. Позднее появилась информация, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

В тот же день спасатели ликвидировали возгорание площадью 25 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 20 человек и шесть единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.