С понедельника Москву накроет новой волной осадков

В выходные в Москве будут два солнечных, не слишком горячих, но тёплых дня, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Давление в эти выходные будет выше нормы — 748-750 мм ртутного столба. Ветер в основном юго-западных направлений со скоростью 2-5 м/с. Температура в дневные часы в субботу составит +20…+22 °C», — поделился он.

В воскресенье температура воздуха днём поднимется до +23…+25 °C, продолжил синоптик.

«И после этой недели дождей, мы получим выходные без осадков. Но, к сожалению, следующая волна осадков придёт в Москву уже в понедельник. Правда на температуре это не будет сильно сказываться», — подытожил он.

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