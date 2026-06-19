Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения на дорогах

Жителей Москвы предупредили о возможных затруднениях движения на дорогах вечером в пятницу, 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

В ведомстве напомнили, что сегодня — короткий рабочий день.

«Около 16:00 начнется вечерний разъезд. Интенсивное движение ожидаем в центре, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область», — уточнили в дептрансе.

Также его представители отметили, что в течение дня в городе местами пройдет небольшой дождь. Они порекомендовали автомобилистам заранее планировать маршрут, соблюдать дистанцию и скоростной режим и избегать резких маневров.

Накануне на юго-востоке Москвы частично перекрывали движение автомобилей по МКАД.