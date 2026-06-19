Москвичам спрогнозировали потепление

Температура воздуха в Москве вернется к отметке плюс 20 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Он спрогнозировал москвичам потепление в пятницу, 19 июня. При этом местами в этот день ожидаются дожди и грозы.

«Сегодня на погоду столицы продолжит оказывать влияние периферия циклона, уходящего на северо-восток европейской территории страны. Однако уже сегодня оно будет ослабевать. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температурный фон подрастет и вернется в зону 20-градусных отметок», — написал Леус.

В субботу также ожидаются кратковременные дожди ночью и до 13 градусов тепла. Днем без осадков, температура воздуха составит плюс 19-21 градус.

Ранее синоптик заявил о непредсказуемости погоды в Москве.