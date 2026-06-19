Детеныш мексиканской двухцветной змеи появился на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке 23 мая появился на свет детеныш мексиканской двухцветной змеи: это первый за последние десять лет случай успешного размножения этого редкого вида в условиях неволи. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

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По ее словам, новорожденная змея оказалась самкой и имеет длину около 20–25 сантиметров. Ее родителям примерно по 10 лет, оба также появились на свет в Московском зоопарке. Из трех отложенных яиц вылупился только один детеныш.

В первые недели жизни змееныш питается за счет желточного мешка. Затем он проходит первую линьку, сбрасывая так называемую детскую кожу, и лишь спустя несколько недель после этого начинает самостоятельно принимать пищу.

— Появление на свет детеныша мексиканской двухцветной змеи — важное событие не только для нашего зоопарка, но и для мирового герпетологического сообщества. Этот вид является единственным представителем своего семейства, и содержать его в неволе — большая ответственность, — рассказала Акулова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Кроме того, два детеныша большого геррозавра, ящериц родом из Восточной и Южной Африки, появились на свет в Московском зоопарке. Это стало итогом многолетних усилий специалистов отдела «Террариум», поскольку добиться размножения этих рептилий в неволе — очень сложная задача.