Температура воды в реках московского региона опустилась до 16-21 градуса

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На фоне похолодания температура воды в реках Московского региона опустилась — теперь она составляет 16–21 градус. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— В московской области 16–21 градус. И отдельно Звенигород — там тоже 16 градусов. Так что от купаний придется сделать небольшой перерыв, — цитирует специалиста ТАСС.

До этого ведущий сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов выразил мнение, что через 200–300 лет Москва-река и другие водоемы могут пересохнуть.

Тем временем около 120 спасателей патрулируют реки и водоемы в столице. В городе работают 26 поисково-спасательных станций. Они расположены с учетом особенностей водных объектов.

В Москве для купания доступны восемь зон: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», Пионерский пруд и «Тропарево».

Глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жаркая погода вернется в регион в июле, в текущем месяце только один день приблизится к норме — 21 июня.