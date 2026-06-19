Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве

Температура воздуха в июле в Москве ожидается в пределах нормы со среднесуточной температурой около +20 °C, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

О погоде на середину лета Александр Голубев рассказал РИА Новости.

По его словам, температура воздуха на европейской территории России, включая Москву, ожидается в пределах нормы или на 1 °C выше неё.

Синоптик уточнил, что среднемесячная норма для июля в столице составляет около +20 °C. В дневные часы значения будут достигать +20...+25 °C, а в отдельные дни поднимутся до +25...+30 °C.

«Ночью температура может быть от +10 до +15 °C, а местами до +18 °C», — рассказал Голубев.

Он добавил, что июль в Москве ожидается достаточно тёплым, а количество осадков выпадет около нормы.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что 20 и 21 июня порадуют москвичей возвращением летнего тепла до +26 °C и отсутствием осадков.