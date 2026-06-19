Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве

Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в июле
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал о том, какая погода будет в Москве в июле. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Голубева, температура в Москве в июле будет держаться в районе +20C°. Он уточнил, что это соответствует месячной норме. Кроме того, количество осадков тоже будет соответствовать средним показателям.
«Нормой в июле является плюс 19,7 градуса тепла в Москве, поэтому если средняя температура ожидается около плюс 20 градусов, то в дневные часы значения будут достигать плюс 20–25 градусов, а в отдельные дни плюс 25–30. Ночью температура может быть от плюс 10 до плюс 15 градусов, а местами до плюс 18», — рассказал он.
Ранее синоптик назвал время прихода красного лета в Москву.