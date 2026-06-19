Обмен растениями «Зеленый своп» пройдет на ВДНХ в выходные

В «Доме ремесел» на ВДНХ 20 и 21 июня пройдет «Зеленый своп». Это обмен растениями, черенками и семенами, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

«Каждый желающий сможет поделиться своими растениями и разнообразить коллекцию понравившимися экземплярами от других участников. Вход на мероприятие свободный», — сказано в сообщении.

Для гостей подготовили тематическую фотозону с элементами природного дизайна и символикой ВДНХ. Посетители смогут смогут получить полезные советы по уходу за растениями.

Ранее сообщалось, что в 2026 году одним из заметных туристических трендов стали «медленные путешествия», когда люди выбирают формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, природой и вниманием к локальной жизни.