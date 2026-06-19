Москвичам отсоветовали ждать прихода жары

Жарких дней в Москве в конце июня практически не будет. Не ждать высоких температур посоветовал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с НСН.

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По словам специалиста, температура в третьей декаде месяца будет варьироваться в пределах 23 градусов тепла. Лишь в начале предстоящей недели, уточнил он, воздух прогреется до плюс 27 градусов.

«В конце июня погода в Московском регионе будет соответствовать нормам климата этого периода, когда достаточно продолжительные периоды с жарой чередуются с обвалами температуры. Каких-то жарких дней ждать не стоит. (...) Преобладающей будет температура плюс 20-25 градусов», — поделился информацией Ильин.

Синоптик добавил, что 24-25 июня показания термометров местами не поднимутся выше плюс 20 градусов — воздух будет прогреваться в диапазоне от 18 до 23 градусов. Что касается осадков, в эти же числа ожидаются небольшие дожди, однако грозы сойдут на нет, подчеркнул специалист.

Ранее жителей столичного региона предупредили о грозовых ливнях вечером 19 июня.