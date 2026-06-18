Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который произошел из-за попадания БПЛА, в основном локализован. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, сейчас специалисты ликвидируют очаг возгорания.

В результате инцидента пострадавших нет.

— Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага, — написал глава города у себя в канале в МАКС.

В этот же день спасатели потушили пожар в торговом центре «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников на крышу здания.

18 июня украинская армия попыталась нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствиях — в материале «Вечерней Москвы».