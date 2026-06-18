Собянин: пожар на МНПЗ после попадания БПЛА локализован

Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в Московский НПЗ, локализовано. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время осуществляется тушение оставшегося очага. При этом пострадавших на предприятии в результате случившегося не выявлено.

БПЛА достигли Московского НПЗ во время атаки, которая началась утром 18 июня. По последним данным, с начала суток средствам противовоздушной обороны удалось сбить свыше 190 дронов.

Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод". В результате случившегося никто не пострадал.

Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву в четверг, 18 июня, стала самой масштабной за последние два года. Ранее наибольшее количество БПЛА, сбитых в течение одного дня, составило 81 аппарат. Это произошло в первой половине 17 мая.