Проезд к ТК «Садовод» временно закрыт. Для парковки рекомендуется использовать территорию ТЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Уточняется, что ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.

— Для прохода от ТЦ «МЕГА Белая Дача» к ТК «Садовод» можно воспользоваться надземным пешеходным переходом через улицу Верхние Поля — МКАД и далее проследовать до торгового центра, — говорится в публикации.

18 июня торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках временно закрыли по техническим причинам. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона ВСУ попали на кровлю ТЦ «Белая дача».

В этот день ВСУ попытались нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствия — в материале «Вечерней Москвы».