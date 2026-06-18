Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы достигло 527

Число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По данным источника, самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево: там на вылет отменено 50 рейсов, еще 71 — задержан. Кроме того, на прилет 60 рейсов отменено и 76 — задержано.

Во Внуково на вылет отменено 24 рейса и 56 задержано, а на прилет 17 рейсов отменено и 77 задержано. В Домодедово на вылет 9 рейсов отменено и 16 задержано, а на прилет — 10 рейсов отменено и 56 задержано. Тем временем в Жуковском минимум 4 рейса задержано на вылет и минимум 1 — на прилет.