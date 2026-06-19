Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби

В пятницу, 19 июня, состоится профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 59 лет он на боевом посту.

Работа занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.

Напомним, что горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, которая была разработана с участием специалистов АО "Мосгаз" и рассчитана на любые погодные условия. При проведении работ звезду мемориального комплекса отнесут в сторону, после чего проверят работоспособность запальников и других систем.

Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.