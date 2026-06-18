Синоптик Ильин: солнечная погода вернётся в Москву в выходные

Воздушная масса в столице будет трансформироваться и приобретать более летние характеристики, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу днём в Москве ожидается температура на уровне +19…+21 °C с кратковременными дождями. Хотя ночью ещё будет +10…+12 °C. Западный и северо-западный ветер будет дуть с силой 6—11 м/с», — поделился он.

Атмосферное давление в последний рабочий день недели поднимется до 747 мм ртутного столба, продолжил синоптик.

«Рост давления продолжится и в выходные. Это благоприятно скажется на улучшении погоды. В субботу ночью температура составит +10…+12 °C, а днём — +20…+22 °C. Солнца будет больше, чем накануне», — отметил он.

При этом ветер сохранит свою силу в субботу, а местами возможны кратковременные дожди, добавил Ильин.

«В воскресенье уже будет хорошая солнечная погода без осадком и с незначительной облачностью. Ветер стихнет до 4—7 м/с, а дневная температура в столице составит +20…+25 °C», — подытожил он.

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