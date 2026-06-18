В Филимонковском районе построят детский сад в космическом стиле

Строительство нового детского сада на 350 мест в футуристическом стиле продолжают в Филимонковском районе Новомосковского административного округа. Его здание будет напоминать межпланетный корабль, собранный из нескольких модулей. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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Детский сад появится на улице Лаптева (земельный участок № 4) и станет восьмым дошкольным учреждением в жилом квартале «Первый Московский».

«Трехэтажное здание общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров будет построено в современном футуристическом стиле с космическими муралами на фасаде. На строительной площадке уже завершены земляные работы, установлена фундаментная плита, продолжается устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа, пристенного дренажа, водопровода и теплосетей. После завершения работ застройщик передаст дошкольное учреждение в московскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.

Эффект межпланетного корабля в архитектурном облике здания создадут за счет сочетания объемов различного масштаба. Фасады украсят графическими элементами в стилистике карандашного рисунка, включая изображения планет, искусственных спутников и детей-космонавтов.

«В здании запроектировано 14 помещений для групп — от малышей до старших дошкольников. При пространственной организации помещений учитывались возрастные особенности детей. Здесь также разместятся многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский кабинет, пищеблок полного технологического цикла и административные помещения. В интерьере будут использованы мебель и элементы декора с закругленными краями, круглые светильники и зеркала, перекликающиеся с окнами-иллюминаторами», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Соответствие построенных объектов требованиям проектной документации и технических регламентов гарантирует работа специалистов «Контроля Москвы».

Как подчеркнул председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков, Мосгосстройнадзор контролирует возведение детского сада на всех этапах. Инспекторы комитета провели уже вторую выездную проверку, в ходе которой оценили качество выполненных монолитных конструкций и применяемых материалов.

Во внутреннем дворе детского сада предусмотрено разделение территории с помощью живых изгородей из пузыреплодника на 14 отдельных пространств. Такое решение позволит всем воспитанникам гулять одновременно, не пересекаясь, что обеспечит им максимальную безопасность и уютную атмосферу. Каждую зону оснастят современными навесами для защиты от солнца и дождя, а также тематическими игровыми модулями. Рядом со входной группой разместят площадки со спортивным оборудованием.

Территорию вокруг здания комплексно озеленят. На участке высадят цветники и крупные деревья — ивы, липы и сибирскую пихту, которую впоследствии можно будет использовать в качестве новогодней елки.

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